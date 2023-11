5 opções de saladas no delivery que valem uma refeição completa

Há, no mercado, diversos estilos e tipos de saladas para quando enfrentamos dias mais quentes ou até queremos comer algo mais leve. Para aumentar ainda mais a praticidade do seu dia, o Paladar separou 5 ideias de saladas que podem ser pedidas em delivery, no conforto da sua casa, e valem como uma refeição completa.

A burrata mediterrânea, por exemplo, é um dos pratos mais pedidos do Olga Ri, um restaurante localizado na Bela Vista. Além do ingrediente principal cremoso, citado no nome, acompanha um mix de folhas, azeitona preta, manjericão amêndoas e um macarrão tipo fusilli integral, por R$ 54,80.

Outra boa escolha é o restaurante Tahin, localidade com uma culinária predominantemente do Oriente Médio, com o clássico tabule, a salada de figo fresco, que combina frutas com queijo chancliche e nozes, e também dá para experimentar a chamada fatouche, temperada com sumagre, levando rabanete, tomate, cebola e outros.

Para todos os gostos, na Avenida Paulista, o Ritz possui um cardápio variado nas porções pequenas ou grandes e acompanhamentos mais recheados a depender da sua escolha, podendo ser bolinhos fritos, por exemplo. Diversidade, boas opções e fácil acesso ao pedido não faltam!

