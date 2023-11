As saladas são ótimas opções para uma refeição refrescante nos dias mais quentes, ou ainda para aqueles momentos que queremos comer algo mais leve. Há uma vasta variedade de endereços pela cidade que servem boas opções de salada, nos mais variados estilos e formatos.

O delivery também pode ser uma opção para degustar as saladas dos restaurantes de São Paulo sem sair do conforto de casa. A equipe do Paladar selecionou cinco casas que apresentam boas opções de delivery de salada completonas, com ingredientes frescos e qualidade aprovada. Confira abaixo a lista:

Olga Ri

A casa, localizada na região da Bela Vista, oferece várias opções de salada, que sempre contam com acompanhamentos de molhos, queijos, outras proteínas e guarnições. A “burrata mediterrânea” (R$ 54,80) é um dos principais pedidos do Olga Ri, e combina os sabores típicos da região, com um macarrão tipo fusilli integral, uma burrata cremosa, lascas de amêndoa e tomates envolvidos por um mix de folhas verdes e molho pesto, que é servido em pote a parte para garantir a qualidade na hora do consumo.

Entre as opções de saladas com proteínas, há opções com frango, como a que acompanha couscous marroquino e hommus (R$ 54,70), bem como opções com peixes e frutos do mar, como a de salmão com queijo de cabra (R$ 49,80) e a edição limitada em parceria com a Hi Pokee (R$ 54,80), que conta com um vinagrete de camarão com polvo. Também é possível montar a sua própria salada com os itens e molhos desejados.

Serviço: Delivery pelo Ifood, Rappi ou rede de entrega própria (mediante cadastro no aplicativo). Telefone: 11 2337-6066. Site: https://www.olgari.com.br/. Instagram: @olga.ri_.

Estela Passoni

Receitas do Estela Passoni levam ingredientes de pequenos produtores locais. Foto: Bruno Geraldi

A Estela Passoni, especializada em bowls e pratos saudáveis, tem algumas opções interessantes de saladas. A que tem mais saída é a de abacate com frango (R$ 54), que apresenta um molho à base de limão que dá toques cítricos à receita. Há também saladas vegetarianas na casa, tendo como um dos destaques a salada grega com ovos (R$ 56,50), que leva com de cabra e feijão branco.

O omelete com cogumelos (R$ 49) e o hambúrguer de beterraba (R$ 49) acompanham saladas com o mix de folhas verdes típico da casa, e você pode ainda pedir porções adicionais parte do tofu e do frango da casa (R$ 14) ou do feijão do dia (R$ 13).

Serviço: Delivery pelo Ifood ou rede de entrega própria. Telefone: 11 3062-1353. Site: https://estelapassoni.com/. Instagram: @estelapassoni.

Make Hommus, Not War

O hommus servido pela Make Hommus. Foto: Make Hommus/Divulgação

Se você está procurando uma refeição leve e que viaja bem no delivery, os pratos da Make Hommus podem ser boas opções. A casa entrega o seu famoso hommus com algumas variações de acompanhamentos. Você pode encontrar as porções mais leves da pasta servida sozinha, com azeite e grãos crocantes (R$ 26), ou ainda com uma seleção de legumes orgânicos assados com ras el hanout (tempero misto de pimentas e especiarias), que custa 39 reais.

Serviço: Delivery pelo Rappi ou Goomer. Telefone: 11 99176-5171. Site: https://make-hommus-not-war.negocio.site/. Instagram: @makehommus.

Tahin Pinheiros

O Tahin é especializado na culinária do Oriente Médio, com foco nos pratos típicos de países como o Líbano, a Jordânia e a Síria, mas com toques autorais. A unidade Pinheiros, que é a primeira do restaurante na cidade, tem disponível no menu do delivery algumas opções de salada, que também podem ser pedidas em meias porções pelo Ifood.

Além do clássico tabule (R$ 36 ou R$ 18 a meia porção), a salada de figo fresco (R$ 41 ou R$ 20 a meia porção) combina as frutas com o queijo chancliche e as nozes em um prato de caráter agridoce, e também é possível pedir a salada fatouche (R$ 38 ou R$ 19 a meia porção), que é temperada com sumagre e leva rabanete, tomates, cebola e torradas de pão sírio. Tais opções e preços se aplicam ao delivery no Ifood.

Serviço: Delivery pelo Ifood ou Rappi. Telefone: 11 93760-0636. Site: http://www.tahin.com.br/. Instagram: @restaurantetahin.

Ritz

Inaugurado em 1981 nos arredores da Avenida Paulista, o Ritz conta com opções de salada para todos os gostos. Podendo ser servidas nas versões pequenas ou grandes, a salada de falafel (R$ 57 a porção pequena/R$ 84 a porção grande) traz os bolinhos fritos acompanhados de folhas verdes, azeitonas pretas, pepino, rabanete e tomates-cereja temperados com molho tahine. Outra opção de salada sem carne da casa é a salada do chefe (R$ 57 a porção pequena/R$ 84 a porção grande), que leva ovo cozido e mussarela de búfala.

A casa também conta com opções com produtos embutidos e defumados de origem animal, como a Séguin (63 a porção pequena/R$ 99 a porção grande), com bacon e queijo de cabra ou ainda a salada de aspargos e presunto cru (R$ 72 a porção pequena/R$ 109 a porção grande), que também conta com fatias de queijo parmesão e amêndoas.

Serviço: Delivery pelo Ifood ou pelo telefone. Telefone: 3088-6808 ou 3079-3661. Site: https://restauranteritz.com.br/. Instagram: https://www.instagram.com/restauranteritz/.