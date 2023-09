Especialista ensina sete receitas fáceis para variar o molho de salada; confira

O Paladar convidou alguns chefs para ensinarem receitas fáceis e perfeitas para um almoço caseiro e conseguimos opções super interessantes, são elas: azeite de páprica, molho campanha, azeite de laranja kinkan, molho de queijo, azeite de manjericão e salsa, molho de cogumelo, molho de mostarda.

O azeite de páprica é da família dos azeites aromatizados, feito à base de condimentos e especiarias. A receita da chef Carla, de azeite de laranja, combina bastante com doces e sobremesas, e claro, com a salada.

O molho pesto, do restaurante Estela Passoni, é um clássico na cozinha. Ele combina bastante com saladas acompanhadas de massas ou macarrão, principalmente as servidas geladas. O azeite de manjericão, da chef Carla Pernambuco, é aquele ingrediente que não pode faltar se você está procurando um toque refrescante na sua salada.

Confira a lista completeda com as receitas para os molhos aqui!

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!