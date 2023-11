O peruano Maido é o melhor restaurante da América Latina. Logo atrás dele, vêm o colombiano El Chato e o argentino Don Julio, respectivamente na segunda e terceira colocação do Latin America’s 50 Best, que elege os melhores restaurantes latino-americanos. A Casa do Porco é o brasileiro melhor colocado na lista, na 4ª posição.

Em sua 11ª edição, a cerimônia de premiação foi realizada nesta noite (28), no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. É a primeira vez que o Brasil é escolhido para sediar o evento - o que é ótimo para firmar o País como rota de turismo gastronômico. Vale lembrar que o restaurante Central - que ano passado havia levado o primeiro lugar no 50 Best Latin America - não está na lista pois também levou o mundial do 50 Best neste ano.

Chefs brasileiros na chegada da premiação Foto: 50 best

Há outros 7 brasileiros na lista: o carioca Lasai (14ª posição), do chef Rafael Costa e Silva, o paulistano Metzi (18ª), dos chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz, carioca Oteque (20ª), do chef Alberto Landgraf, os paulistanos Nelita (21ª) , da chef Tássia Magalhães, Evvai (22ª), do chef Luiz Filipe Souza e Maní (34ª), da chef Helena Rizzo, e o curitibano Manu (35ª), da chef Manu Buffara.

O paulistano Charco, do chef Tuca Mezzomo, caiu 21 posições em relação ao ranking de 2022 e, agora, figura na lista estendida (que elenca até a 100ª colocação), no 56º lugar. O veterano D.O.M., do chef Alex Atala, idem: saiu da 33ª para a 65ª colocação.

Prêmios especiais

Além de ficar entre os quatro melhores com su’A Casa do Porco, Janaína Rueda, a Dona Onça, também traz para casa um dos sete prêmios especiais da noite: o de melhor chef mulher da América Latina. Já o Manu, de Curitiba, também arrematou o Sustainable Restaurant Award, de sustentabilidade.

O Icon Award ficou com a chef argentina Dolli Irigoyen, do Espacio Dolli, enquanto o chef Issam Koteich, Cordero, foi eleito por seus pares e arrematou o Chef’s Choice Award. Florencia Rey, do Maido, destacou-se como a melhor sommelière, e Maribel Aldaco, do Fauna, como a melhor chef confeiteira.

Confira a lista completa dos melhores restaurantes da América Latina: