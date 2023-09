6 dicas de lugares para pedir delivery em casa

Com a crescente dos aplicativos de entrega, cresce também a facilidade de comer o prato preferido no conforto da residência. Pensando nisso, o Paladar preparou uma lista com os melhores locais para fazer um pedido, confira:

A TORTERIA

Com unidades em Higienópolis, no Morumbi e em Pinheiros, A Torteria produz tortas especiais, como a de cogumelos, alcachofra e queijo gruyère (R$26 a individual e R$108 a média). Eles também produzem tortas doces, como a de chocolate com caramelo e flor de sal.

Casa Godinho

Com mais de um século de inaugurada, a Casa Godinho é um patrimônio cultural imaterial da cidade de São Paulo. Na loja, pode-se encontrar vinhos e queijos, bacalhaus, e cestas de presentes.

Companhia dos Fermentados

Na lista de produtos comercializados pela Companhia dos Fermentados estão conservas, condimentos, vermutes e kombuchas em sabores como caju, maracujá e mate com limão.

Empório Fasano

Sempre abastecido com massas frescas, molhos, antepastos, saladas, carnes e peixes, que podem ser levados pré-finalizados ou prontos para consumo. O local conta com uma adega, café e paneteria.

Marmeleia

A marca de geleias artesanais conta com sabores deliciosos, como a de banana com chocolate (R$ 28), a de mamão com formiga-saúva (R$ 45) e de pimentão vermelho (R$ 28). Outro destaque são combinações que incluem bebidas alcoólicas, como cebola com cabernet sauvignon (R$ 28).

Boleta

A rotisseria familiar tem como especialiadades as terrines, como a de pato com pistache (R$ 210, 700 g; R$ 105, 350 g) e a de queijo de cabra (R$ 210), que pode ser acompanhada de molho pesto (R$ 20, 150 g).

