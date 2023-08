Saiba o que os paulistas mais pedem no delivery

O aplicativo de delivery revelou o que o paulista mais pede pelo app, e o resultado pode te surpreender, confira a matéria Foto: Unsplash | Banco de Imagens

Com a crescente dos aplicativos de entrega, cresce também a facilidade de comer o prato preferido no conforto da residência. Pensando nisso, o Paladar preparou um ranking com as comidas mais pedidas pelo iFood. Confira:

O primeiro lugar mostra o quanto os paulistas amam um bom lanche, já que o pódio é do hambúrguer. Para o segundo lugar, os lanches ainda estão em evidência, com os sanduíches wraps. Em terceiro e quarto lugar, a famosa marmita e pratos de comida com frango, o PF (prato feito) que os paulistas amam.

Em seguida, vem o crescente amor do brasileiro por comida japonesa, seguido pela paixão pelo doce e, por fim, o ranking das comidas fecha com a esfiha e o tão querido açaí.