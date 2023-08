8 drinques refrescantes para os dias mais quentes

Confira drinks refrescantes para os dias mais quentes Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Os dias estão cada vez mais quente, e o inverno já não se parece mais com a própria estação. A busca por soluções refrescantes estão em alta. Pensando nisso, o Paladar elencou algumas receitas de drinques que são ótimos para se refrescar, além de serem práticos de serem feitos. Confira:

Clericot

Para os dias mais quentes, o clericot é uma opção que cai muito bem. Perfeito para servir e dividir com os amigos, e leva vinho branco, gelo e frutas na composição.

Caipirinha

O drinque mais conhecido do brasil é tradicionalmente feito com cachaça, limão e açúcar. Para quem deseja ser fiel a verdadeira caipirinha, o Paladar preparou uma receita saborosa.

Poejo Julep

A versão com cachaça é feita com poejo, mas pode ser feita com hortelã. O ideal é colocar limão e bastante gelo para que a receita fique perfeita.

Flower Collins

O gim com frutas cítricas é uma excelente combinação. A receita do drinque com licor de flor de sabugueiro, limão, xarope de açúcar e Club soda é ideal para quem deseja se refrescar.

Champanhe Cocktail

Feito com frutas secas, é ideal para se refrescar. O drinque possui a cara da piscina, e é feito a base de champanhe, a receita é super fácil de ser replicada.

Aquela onça

O drinque é composto por cachaça, gim, suco de limão, amaro Lucano e chimarrão frio. A receita é ideal para os dias mais quentes.

Perfume da marquesa

A receita é composta por cachaça branca, infusão de capim-santo com cidreira e muito gelo. Ideal para se refrescar.

Tiki Made in Brasil

O drinque é supertropical e utiliza cachaça, licor de mel, espumante e frutas coloridas, como caju, manga, abacaxi e morango.