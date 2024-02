Qual é o melhor suco de laranja pronto do mercado?

A praticidade cobra um preço alto quando o assunto é suco de laranja. Optar por uma versão comprada pronta no mercado, em vez de fazer um suco fresquinho na hora, pode amargar a sua experiência, literalmente. Mais do que outras frutas, a laranja sente o passar do tempo e, aparentemente, até a indústria pena para evitar a oxidação e fermentação do produto. Por isso, é tão difícil encontrar um suco de laranja industrializado que não seja amargo e nem tenha aquele cheirinho indesejado de fruta passada.

Em socorro aos consumidores que não têm tempo nem disposição para espremer meia dúzia de laranjas toda vez que bate a vontade de tomar um suco, o Paladar organizou um teste com opções de suco 100% laranja encontradas no mercado. Com esse recorte, ficaram de fora da avaliação os refrescos (que têm, em volume, ao menos 30% de suco natural) e os néctares (com 50% de suco natural), além de versões adicionadas de açúcar, conservantes e outros ingredientes artificiais.

Alternativas adoçadas com suco de maçã também ficaram de fora. Na seleção, portanto, entraram apenas opções integrais (sem adição de água ou qualquer outra coisa), concentradas (quando o suco é parcialmente desidratado) e reconstituídas (quando adiciona-se água à versão concentrada), com, no máximo, acidulante ácido cítrico, vitamina C e aroma natural somados à enxuta lista de ingredientes.

À convite do Paladar, o júri, formado por Mario Panezo, chef do restaurante Feriae, Nicholas Fullen, sócio do Locale Caffè, Rachel Louise, bartender do Tuju, Ricardo Takahashi, bartender do Beefbar, e Ygor Lopes, chef do AE Café, avaliou às cegas 11 amostras. Aspecto visual, aroma e sabor estavam em jogo na degustação.

Mario Panezo, Nicholas Fullen, Ygor Lopes, Rachel Louise e Ricardo Takahashi formaram o júri da degustação. Foto: Leo Martins

Confira, a seguir, quais marcas se saíram melhor na degustação, além de detalhes sobre o que os jurados acharam sobre cada uma das amostras.

Quais as melhores marcas de suco de laranja do mercado?

Fazenda Bela Vista OQ Pratis

Suco campeão do Selo Paladar Foto: Leo Martins

As 11 marcas avaliadas em ordem alfabética