Água tônica: Especialistas testam e elegem Top 3 melhores marcas do mercado; confira

Em uma degustação às cegas organizada pelo Paladar, um júri composto por especialistas avaliou diversas opções de águas tônicas disponíveis no mercado e elegeu as três melhores por meio de critérios como aspecto visual, aroma, sabor e carbonatação.

Para uma comparação de qualidade, Arnaldo Altman, Chula Barmaid, Felipe Jannuzzi, Julio Adachi e Karina Barretto deixaram de lado de lado as versões zero açúcar ou saborizadas, mantendo no teste apenas águas desse tipo que são tradicionais e enlatadas.

Top 3 águas tônicas do mercado

1. Schweppes: Com destaques para o aroma agradável, a ótima carbonatação e um amargor equilibrado que se mantém na boca, o júri elegeu a campeã da degustação. ‘’Versátil’', considerou um especialista.

2. Wewi: Carregando um sabor levemente cítrico, a água tônica da marca Wewi ficou em segundo lugar no pódio com uma sensação ao final da mistura do delicado amargo com, também, um toque de sofisticação.

PUBLICIDADE

3. St. Pierre: Em terceiro, a St.Pierre se tornou a tônica elegida como a perfeita combinação para outros sabores em algum drinque, ao apresentar um aroma suave neutro e com pontos específicos doçura e amargor.

Para saber mais detalhes sobre preços e ainda dar uma olhada no resultado completo da degustação às cegas, acesse a matéria completa escrita por Danielle Nagase clicando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui um caderno de receitas com preparos testados e aprovados por uma equipe de especialistas gastronômicos. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.