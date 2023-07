AirFryer: descubra qual é a melhor marca do mercado após teste do Paladar

Após o sucesso das fritadeiras a ar, o Paladar decidiu fazer um teste. Afim de saber qual marca oferece o produto mais eficiente, a equipe criou um júri de especialistas em fritura formado pelos chefs Daniela França Pinto, Gustavo Rodrigues, Jorge Gonzalez e Thiago Maeda.

Coxas de frango preparadas na AirFryer, sem o uso de óleo Foto: Tom McCorkle

Batata frita e frango a passarinho foram os itens utilizados para a avaliação. Os jurados colocaram os alimentos nas AirFryers seguindo as orientações de tempo e temperatura presentes no manual de cada uma. O melhor desempenho foi o da fritadeira Oster OFRT950, com potência de 1.300W e capacidade de 3,3 litros.

O modelo entregou as melhores batatas fritas e frango frito, que estavam bem semelhantes aos de fritura em óleo por imersão.

De acordo com os chefs, as batatas estavam crocantes por fora e macias por dentro, e o frango a passarinho, suculento, com uma casquinha sem igual. Além disso, a máquina tem um painel digital que facilita a regulagem exata de tempo e temperatura - e ainda permite pausar o funcionamento da máquina a cada abertura da gaveta. Para ler a matéria com o teste completo, clique aqui.