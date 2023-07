Doce de leite: após teste, descubra qual a melhor marca disponível no mercado

Testado e aprovado: qual o melhor doce de leite do mercado? Foto: FELIPE RAU

O doce de leite é famoso mundialmente, com um grande destaque para os argentinos, uruguaios, e claro, os brasileiros. Um grande exemplo, são os mineiros, que apostam em uma fatia de queijo com uma porção do doce.

O Paladar, decidiu fazer um teste às cegas para que os jurados e chefs Paula Cimini, Márcia Garbin e Eduardo Almeida, votassem em qual a melhor opção de doce de leite do mercado, sem desvio de atenção. Eles puderam avaliar a cremosidade, sabor, aroma e aparência.

O doce de leite Havanna foi o grande vencedor e levou o primeiro lugar. Ele foi classificado como um doce de leite saboroso, bem caramelizado e que lembra a textura do doce argentino. Ele pode ser encontrado na embalagem de 420g, por R$39,63.

A matéria completa com mais detalhes sobre o teste é possível ler clicando aqui.