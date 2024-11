Nesta terça-feira, 26, foi ao ar mais um episódio de MasterChef Confeitaria, com a participação de confeiteiros profissionais. O terceiro episódio da temporada foi marcado por tensão e uma prova em equipe. Após os dois desafios da noite, Ale Sotero foi eliminado.

Primeira prova

Na primeira prova, os competidores precisaram se dividir em dois times e enfrentaram uma vitrine de sobremesas. Eles tiveram que reproduzir os doces expostos para convidados especiais. Cada equipe precisou fazer, pelo menos, cinco iguarias diferentes, sendo obrigatório o uso de três tipos de massas, um doce com mousse, um com creme e um com decoração em chocolate.

Os convidados em questão foram cinco influenciadores que estão habituados com o mundo da confeitaria: Daniela Choma, Betto Auge, Gui Tank, Vivi Cake e Tomás Guedes. O grupo azul foi o que mais surpreendeu os jurados e subiu ao mezanino.

Prova de eliminação

Na eliminação, foram apresentados diversos doces turcos para inspirar os confeiteiros. Nessa etapa, ele precisaram criar uma espécie de fusão, harmonizando sobremesas do Brasil com as da Turquia em uma única receita.

Após a degustação, Ale deixou a competição por não entregar o resultado esperado pelos jurados Diego Lozano, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Relembre o 2º episódio

No 2º episódio, a primeira prova trouxe frutas brasileiras como protagonistas. Em equipes, os confeiteiros precisaram trabalhar menus com esses ingredientes. Já na etapa decisiva, os participantes deveriam entregar uma sobremesa autoral com base em uma sobremesa francesa: o bolo ópera.

Apesar da exigência ser uma sobremesa com toque autoral, os preparos contaram com muita técnica. Maria Eugênia e Juliete subiram ao mezanino, enquanto Sá Marina foi a eliminada do segundo episódio de MasterChef Confeitaria. Relembre detalhes aqui.