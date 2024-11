Confeiteira brasileira é a nova jurada do MasterChef Portugal

A chef confeiteira Juliana Penteado é a nova jurada do MasterChef Portugal. Ao lado dos chefs Rui Paula e Pedro Pena Bastos, ambos portugueses e detentores de estrelas Michelin, a paulistana passa a integrar o grupo que conduz e avalia os participantes na nova edição, que tem estreia prevista para o mês de novembro.

Grande desafio

A profissional, de 34 anos, vive em Lisboa há 7 anos e é a única brasileira a apresentar o programa fora do Brasil. “Encaro essa posição como um grande desafio e um imenso reconhecimento do meu trabalho, especialmente sendo uma mulher brasileira compartilhando o palco com dois excelentes profissionais portugueses. Essa experiência é uma celebração da minha profunda relação de amor e respeito pela cultura e história da gastronomia portuguesa que venho construindo nos últimos anos”, afirma a chef.

Como jurada, ela diz saber que sua missão vai além da crítica de cada prato avaliado. “Minha missão é guiar os participantes em direção ao sonho de uma carreira na gastronomia. Quero inspirá-los a abraçar suas paixões e potencializar suas habilidades, sempre de maneira construtiva. Espero que, ao assistirem ao programa, as pessoas sintam a riqueza da diversidade gastronômica e reconheçam que a cozinha é uma forma poderosa de expressão e conexão cultural.”

Experiência profissional

Juliana sempre sonhou em trabalhar na cozinha, tendo feito cursos diversos dos 12 aos 18 anos de idade. Sua formação, porém, começou no campo da nutrição com o intuito de entender melhor o que estava por trás da alimentação. Só depois ele chegou à faculdade de gastronomia. Foram dois cursos profissionalizantes: na Universidade Anhembi Morumbi e no Le Cordon Bleu de Londres.

No Brasil, a chef fez sua carreira no Grupo Fasano, onde entrou como estagiária de nutrição e saiu como chef de cozinha executiva. Ela foi responsável por ajudar a estabelecer o Buffet Fasano e depois migrou para a operação Affari, que implementa e gere restaurantes dentro do mercado corporativo, sendo uma empresa independente do grupo.

Depois de vivenciar algumas experiências profissionais em Paris e em Lisboa, decidiu focar na confeitaria. Apesar da tradição portuguesa dos doces feitos à base de gema, Juliana se manteve fiel ao seu próprio estilo na hora de criar seu estabelecimento e trouxe os óleos essenciais, que a mãe sempre usou em casa com fins terapêuticos.

Doces com óleos essenciais

Doces da confeiteira Juliana Penteado Foto: Divulgação

Hoje, a chef utiliza os óleos como ponto de partida para guiar a criação de cada doce. Isso acontece por meio de cores, combinações de sabores e texturas que o óleo inspira. Entre algumas de suas combinações favoritas estão: maracujá com gerânio, figo com flor de laranjeira, maracujá com flor de coentro e manga com lemongrass.

Em suas lojas, são destaques os doces Tarte tiramisú com jasmim, Tarte de maracujá com merengue de gerânio, Tarte iced matcha, Choux au craquelin de chocolate com maracujá, Mil folhas de figo com flor de laranjeira e Quindim de maracujá com lemongrass.

Sua primeira loja, aberta logo após a pandemia na Calçada da Estrela, trouxe o reconhecimento para a confeiteira que hoje também assina doces para eventos de marcas como Dior e Nike, além de figurar no guia de viagens da marca Louis Vuitton. Em agosto deste ano, abriu o segundo endereço em parceria com a padaria Gleba no bairro das Avenidas Novas. Agora, ela se prepara para o grande desafio de estrear no MasterChef Portugal.