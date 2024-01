Além do retorno do McFish, McDonald’s traz mais uma novidade sobre o lanche

O McFish é um clássico do McDonald’s que voltará ao cardápio após cinco anos. Durante o período, fãs do sanduíche ficaram desolados e pediram incessantemente pelo seu retorno.

O clássico do Méqui retorna ao menu nesta quarta-feira (17), mas as quantidades devem ser limitadas, de acordo com sinais dados pela rede de fast food.

Além de seu retorno, a maior novidade é que o sanduíche ganhará uma versão extra e inédita com dois filés de peixe.

Para garantir seu lugar na fila por um McFish e não correr o risco de ficar sem o lanche, você pode se inscrever na página https://cloud.news.mcdonalds.com.br/voltamcfish para ficar de olho em todas as informações.