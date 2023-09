Especialistas avaliam os melhores queijos parmesão do mercado; confira o TOP 3

O parmesão italiano está entre os grandes ingredientes da gastronomia. Mas suas versões industrializadas deixam muitas vezes a desejar.

Segundo o Paladar, de alguns anos para cá, a demanda por queijo parmesão aumentou muito no Brasil. Então, as indústrias encurtam o tempo de maturação do queijo para que ele chegue mais rapidamente às prateleiras dos mercados. Com isso, a qualidade do produto acaba diminuindo. Para avaliar essas versões industrializadas, foi preparada uma degustação às cegas. O objetivo era avaliar aparência, textura, aroma e sabor dos produtos.

Em primeiro lugar, o La Serenissima. Os jurados destacaram a proximidade com o parmesão italiano, de sabor intenso e cristais característicos bem presentes, tanto no toque quanto no paladar.

Em segundo, o Gran Formaggio tipo Grana. A embalagem destaca os 12 meses de maturação, que é traduzida na sua aparência e sabor. Tem textura quebradiça, que fica entre arenoso e grumoso.

Em terceiro, mas não tão atrás, o Faixa Azul. Que mesmo com uma coloração mais pálida, percebe-se uma maturação maior que a maioria dos outros queijos avaliados. Confira o ranking completo na matéria do Paladar.

