Público reage à última eliminação do MasterChef Brasil 2024: ‘Injusta’

Na última terça-feira, 1º, Roberto foi eliminado do MasterChef Brasil 2024. Alguns telespectadores reagiram, nas redes sociais, negativamente a saída do participante, alegando que foi uma eliminação ‘’injusta’'.

No episódio anterior, Roberto caiu na eliminação depois de não se dar bem na prova em dupla com Caixas Misteriosas repletas de laticínios, onde deveria sair um menu completo: entrada, prato principal e sobremesa.

Já na prova de eliminação, os competidores precisavam preparar clássicos feitos com bacalhau, e Roberto ficou com o bacalhau a pil pil (Espanha). Conforme a avaliação dos jurados, ele não se deu bem e deixou a competição.

Repercussão

PUBLICIDADE

Logo, nas redes sociais, veio à tona a repercussão do episódio, afinal, o participante chegou a entrar no TOP 10 cozinheiros deste MasterChef 2024, sendo o favorito de alguns telespectadores do programa. ‘‘A saída dele foi injusta’’, escreveu uma internauta.

‘’Até agora sem entender como o Roberto saiu pra um candidato que nem fez o processo todo da preparação!’’, indagou outra. ‘’Uma pena Roberto ter saído. Perdeu a graça’’, escreveu outra telespectadora. ‘’A eliminação mais injusta do programa’', reclamou mais uma.

Quem foi o eliminado do 18º episódio?

João Victor foi o eliminado do 18º episódio de MasterChef. Eles saiu da competição após cometer um erro na última prova, pois o ovo poche apresentado pelo cozinheiro não ficou tão bonito esteticamente como o de Andréia. Relembre.

Perfil de todos os participantes

PUBLICIDADE

A esta altura do 19º episódio, alguns participantes já foram eliminados do MasterChef Brasil 2024, restando apenas cozinheiros amadores que estão se aproximando do TOP 5. No entanto, você pode relembrar o perfil de todos os participantes que entraram no programa. Acesse detalhes nesta matéria.