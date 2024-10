MasterChef Brasil: quem foi o eliminado do 20º episódio?

Nesta terça-feira, 8, foi ao ar mais mais um episódio da 11ª temporada de MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores, que agora chegou ao TOP 9. Gabriela foi a eliminada após não ter um bom resultado na prova de eliminação.

Primeira prova

Nessa primeira prova do 20º episódio, os competidores precisaram trabalhar em equipes com três pessoas. Ingredientes brasileiros de várias regiões do país foram protagonistas dos pratos de um menu completo, e assim era necessário dominar cada um deles e ainda ter jogo de cintura para cozinhar em grupo trocando de bancada.

No entanto, em uma disputa acirrada avaliada pelos chefs Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, apenas alguns cozinheiros conseguiram entregar bons pratos e subiram ao mezanino, como Andréia, Vinícius e Laura, enquanto o restante acabou caindo na prova de eliminação.

Prova de eliminação

O último desafio da noite teve o objetivo de trabalhar o conhecimento dos competidores sobre harmonização. Eles se depararam com drinques clássicos da coquetelaria, como o Negroni, e tiveram que mostrar que sabem combinar sabores entre aproximação ou contraste. ‘‘A receita é livre’', indicou Fogaça sobre a proposta dos pratos que, posteriormente, foram consumidos com a bebida.

Gabriela estava nessa prova de eliminação junto com Larissa, Pâmela, Giorgia e outros competidores que não se deram bem na disputa em trio, mas apenas Gabriela foi eliminada e deixou a competição depois de não agradar aos jurados com um cordeiro fora do ponto.

Eliminado do 19º episódio

No episódio anterior de MasterChef Brasil 2024, Roberto foi o eliminado da vez após não se dar bem na prova de eliminação. Ele e os competidores desse desafio precisavam preparar um prato clássico com bacalhau, e Roberto caiu com o bacalhau a pil pil (Espanha), mas não conseguiu o reproduzir perfeitamente. Relembre.