Aprenda a preparar um café com a melhor barista do Brasil

Yara Thaís Castanho, uma barista campeã nacional, separou dicas de como fazer um café, indo além de preparos, mas dando também toques especiais ao sabor. Afinal, quem é que não aproveita a bebida durante à tarde ou pela manhã em apenas um dia?

Agradar os paladares que são mais rigoroso não é tão simples, precisa levar em consideração a origem dos grãos e as suas características, sem deixar de lado o preparo e qual será a explosão de gostos na boca.

No ano que ficou em primeiro lugar, Yara fez diversos treinos e realizou muitas receitas, chegando até mesmo em um café com ingredientes pensados exclusivamente para se tornarem originais, contendo creme de lavanda, conforme informações do portal Revista Cafeicultura.

Confira:

1. Utilizar água mineral: Trocar, no preparo, a água de torneira pela água mineral;

PUBLICIDADE

2. Não ferver a água: ‘’Não se deve ferver a água porque senão ‘queima’ o café. A bebida vai ficar com um gosto mais amargo e pode ter muito mais cafeína’', explica a barista.

3. Prestar atenção na quantidade de pó de café: Apesar da quantia estar ligada ao gosto individual, não dá para desleixar nesse momento do preparo;

4. Qualidade do pó: apesar de confessar que não usa mais pó de café do supermercado, Yara indica que a compra seja feita fora dos produtos mais populares ou em conta, porque deixam a desejar em qualidade. ‘‘Em alguns supermercados já é possível encontrar alguns pós de melhor qualidade. Basta dar uma procurada’', disse.

Receitas testadas e aprovadas

Ficou com vontade? Você pode conferir receitas do Paladar, testadas e aprovadas, que levam café, ou até mesmo uma bebida mais especial e com ingredientes diferentes. Veja opções aqui.