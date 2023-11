Padocaria 2023: Descubra qual padaria de São Paulo serve o melhor café

Na última quinta-feira, 23, os vencedores do Padocaria-SP deste ano foram divulgados. O resultado foi pautado em votações populares e especializadas em duas fases e os contemplados participaram de uma cerimônia solene no audutório do Sampapão.

Novamente, a Panificadora Ceci, localizada na Zona Sul, levou o título de Melhor Padaria de São Paulo, emplacando duas vitórias seguidas. Houveram panificadoras coroadas de acordo com suas respectivas áreas (Zona Leste, Oeste, Norte e Centro), e foram elas Estado Luso, Cepam, Merci e Bella Paulista.

Além disso, outras padarias foram reconhecidas em categorias distintas, uma delas a de Melhor Café. Confira, abaixo, quais chegaram ao pódio:

1º Lugar: Florestal

2º Lugar: Estado Luso Pães e Doces

3º Lugar: Condessa Casa de Pães

