ABIC lança novo selo de garantia para café especial

O interesse dos brasileiros pelo café e as várias maneiras de consumi-lo tem provocado mudanças no setor, desde a sua produção até chegar ao varejo. As pessoas tem cada vez mais buscado por estilos diferentes e que ganham força com o tempo. O café especial, por exemplo, já é um dos favoritos entre aqueles que amam café.

Diante dessa tendência, a ABIC decidiu criar a selo de café especial e incluí-lo no seu Programa de Certificação, que é reconhecido internacionalmente. “Visando se aproximar das percepções dos consumidores e atender à crescente demanda por experiências sensoriais únicas no mercado de café, a ABIC lança a categoria ‘Especial’, escreveu a instituição em suas redes sociais.

O lançamento aconteceu durante a Semana Internacional do Café 2023, no último dia 8 de novembro. Para criar o selo, a associação realizou uma pesquisa com mais de 500 consumidores em vários estados brasileiros e verifico o que esse estilo representava para eles.

A categoria ‘Especial’ conta com a parceria da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) para a classificação da matéria-prima. Para receber o selo ‘Especial’, o café será avaliado não com base nos atributos sensoriais, mas também em critérios como sustentabilidade e rastreabilidade, desde a fazenda até o produto disponível nos supermercados.

