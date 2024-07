As melhores esfiharias do Centro de São Paulo segundo chefs

As esfihas, sejam abertas ou fechadas, são populares em São Paulo e evidenciam a influência culinária árabe não somente na cidade, mas também no país. Prova disso são os restaurantes no Centro que oferecem os sabores autênticos da quitute: Falafull e Esfiharia Effendi.

Esses locais foram indicados por chefs renomados, como Ana Cremonezi, do restaurante Ella Fitz, Renato Fecchio, da hamburgueria DCK Burgue e Mario Rosso, da hamburgueria Rosso Burguer. Você pode conferir todos os especialistas e restaurantes na matéria completa de Beatriz Yamamoto.

Falafull

Situada no Shopping Center 3 (Augusta), a casa é indicação do Chef Mario Rosso, que destaca a esfiha de carne como uma das que vale a pena experimentar no local.

Embora seja comum encontrar restaurantes tradicionais de comida árabe, este apresenta outra proposta, focando na comida de rua especialmente, com qualidade na massa e no recheios das opções do cardápio, como as esfihas.

Esfiharia Effendi

Os chefs Gabriel Marques, Ana Cremonezi, Renato Fecchio e Mário Rosso mencionam que a Esfiharia Effendi, no centro de São Paulo, oferece boas opções, principalmente a esfiha aberta de queijo basturma e a esfiha de zaatar.

Além dos sabores autênticos destas iguarias, o estabelecimento também recebeu elogios por ser aconchegante, daqueles que são ideais para ir com toda a família.

Esfiha aberta de queijo

Você também pode servir seus amigos e familiares em casa com uma esfiha aberta de queijo. Esta receita requer atenção na massa e no recheio, mas é simples de ser preparada e fica pronta em poucos passos. Veja a receita completa aqui.

Esfihas abertas de queijo Foto: Divulgação Senac

Massa de esfiha

Aproveite a versatilidade das esfihas, que podem ser recheadas com sabores clássicos ou com ingredientes diferentes. Para isso, aprenda a como fazer massa de esfiha em casa, utilizando farinha de trigo, água, açúcar e manteiga entre os ingredientes. Veja a receita completa aqui.

