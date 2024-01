São Paulo é eleita uma das melhores cidades gastronômicas do Brasil

São Paulo foi eleita uma das melhores regiões do mundo quando se trata de gastronomia. O TasteAtlas divulgou recentemente o ranking com as Melhores Cidades Gastronômicas do Mundo e a capital paulista conquistou a 31ª posição entre 100 cidades.

Além de São Paulo, outras duas cidades brasileiras entraram para a lista: Rio de Janeiro ficou com a 43ª posição, Recife em 55ª e Salvador em 66ª.

A plataforma de viagens ressaltou que SP é famosa por “coxinha, feijoada (Brazil), churrasco, pão de queijo e acarajé”. O TasteAtlas ainda destacou alguns restaurantes que indica na região, confira:

Mocotó (Baião-de-dois e Escondidinho)

Restaurante Banzeiro (Tambaqui na brasa, Farofa e Tucupi)

A Baianeira (Pão de queijo, Feijoada e Moqueca)

Tordesilhas (Bobó de camarão, Casquinhas de siri e Barreado)

Bar e Lanches Estadão (Coxinha)

Veloso Bar (Coxinha)

Balaio IMS (Mocotó e Moqueca)

Jiquitaia (Pato no tucupi e Tucupi)

FrangÓ (Coxinha)

Bar do Luiz Fernandes (Coxinha e Bolinhos de bacalhau)

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita a partir das avaliações dos usuários do site, ou seja, não são profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.