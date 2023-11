As melhores hamburguerias de São Paulo que você não pode deixar de conhecer

Sabe quando bate aquela vontade de comer um lanche dos bons? Quem melhor para nos contar se não os especialistas no assunto? Paladar perguntou quais as hamburguerias que chefs, padeiros, empreendedores e restauranteurs mais gostam e os motivos. Sendo assim, abaixo, confira as melhores hamburguerias que você não pode deixar de conhecer.

Pão com Carne

Cheese burger com bacon da hamburgueria Pão com Carne Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Se você ainda não conhece, é bom já começar a procurar a ‘Pão com Carne’ nos aplicativos de entrega. Lá, você vai encontrar “sanduíches sempre bem montados e uma suculenta carne de 180 gramas”, segundo Leo Young. E ele não é o único que admira a montagem, pois a chef Helena Mil Homens também foi só elogios: “O pão segura todos os ingredientes muito bem e tudo o que você precisa para comer já vem na sacola. Não tem erro”. A hamburgueria, que está há 8 anos no mercado, também foi bastante prestigiada pelo chef do Beefbar, o qual chamou atenção para “o pão super macio, o hambúrguer no ponto correto e a proporção entre pão, carne, bacon e queijo perfeita”.

Jota Hamburgers

Se você mora perto do shopping Cidade São Paulo e ainda não conhece a hamburgueria, fica a dica, mas eles também estão nos aplicativos de delivery. “Pode não ser tão conhecido entre as pessoas ainda, mas oferece sabores incríveis”, disse o empresário do Mila, Tito Paolone. E a sócia da padaria Colibri, Letícia Gouveia, afirmou que para quem gosta de lanches com frango, é uma ótima pedida. “Frango empanado bem crocante com queijo, salada, maionese e picles. Aquele sanduíche bem bom e sem frescura”, brincou.

Tocco

Se você gosta do famoso Quarteirão e gostaria de provar novos lanches parecidos com ele, os empresários do Grupo Locale indicaram o Tocco, que tem a versão do lanche mais gourmet, chamado Tocco Quarter (R$ 36). “O ‘famoso quarteirão’ em uma forma gourmet! Delicioso e sempre chega com o mesmo padrão - e nunca atrasam”, elogiaram.

Na Garagem

Liberdade às vezes pode ser um fardo. Então quando você só tem uma opção tudo fica mais fácil. Melhor ainda quando esta única opção é de alto nível. É o caso do Na Garagem: só tem x-salada, um belo x-salada. A carne vai no char-broiler, e depois é ensanduichada com queijo, alface, tomate, cebola roxa e o toque da casa, um molho à base de mandioquinha e cenoura.Preço: R$ 23. Serviço: R. Benjamim Egas, 301, Pinheiros. 3032-0978.Saiba mais. Foto: Codo Meletti|Estadão

Se você não curte muito pedir comida por delivery porque acha que sempre chega frio ou por preferir mil vezes aquele alimento que acabou de ficar pronto e chegou rapidinho à sua mesa, a chef da St. Chico, Helena Mil Homens tem a dica ideal, a ‘Na Garagem’. “O hambúrguer é fresco e eles são certeiros no ponto. O lanche chega como se tivesse acabado de ser feito. Bem montado e com tudo suculento”, ressaltou.

Standard Burger

Standard Burger é a hamburgueria que pode ter o seu novo lanche com ovo predileto. Pois, segundo o chef do Beefbar, Diego Porto, o X-egg ganhou seu coração há alguns anos, e disse estar “sempre no ponto perfeito”.

Standard Burger é a hamburgueria que pode ter o seu novo lanche com ovo predileto. Pois, segundo o chef do Beefbar, Diego Porto, o X-egg ganhou seu coração há alguns anos, e disse estar "sempre no ponto perfeito".