Em dúvida do que fazer para um lanche da tarde? O pão caseiro recheado é uma ótima opção. Aprenda a fazer esses pães deliciosos e com diversos tipos de recheio. Tem pra todos os gostos: pizza, calabresa, berinjela e até torresmo.

As cinco opções também são muito legais para um café da manhã mais completão. Os pães italianos, aqueles vendidos em padaria, são bem fáceis de fazer em casa.

Separamos cinco modos de preparo diferentes para você entender tudinho, desde o preparo da massa de pão caseiro até os deliciosos recheios. Confira!

Pão de calabresa

Pão de calabresa apimentada Foto: Padaria Carillo

Ideal para os que amam um pão de padaria, esse de calabresa é um típico pão italiano. Bateu uma fominha? Um pedaço vai te saciar! Feito com calabresa e catupiry é uma ótima opção para um lanche da tarde. Mas vale também para um café da manhã reforçado e até para quem topa um bom lanche no lugar do jantar.

Pão com recheio de pizza

Pão italiano recheado Foto: Padaria Carillo

Sabe aquele horário da tarde em que o estômago começa a chamar por um lanchinho? Essa receita de pão com recheio de pizza é perfeita! Acompanhado de um bom copo de suco, fica bom demais… O pão caseiro de pizza é delicioso e pode ainda ser uma opção para um café da manhã descontraído no final de semana. Veja mais!

Rosca de berinjela

Rosca de berinjela Foto: Panificadora Ceci

Para o lanchinho da tarde ou mesmo café da manhã, a rosca de berinjela é uma opção versátil e perfeita de snack. Esse pão caseiro recheado com berinjela assada é bem macio e gostoso. Com uma boa xícara de chá ou café, transforma sua pausa da tarde numa verdadeira refeição. Veja como prepará-lo.

Rosca de torresmo

Pão caseiro recheado com torresmo crocante Foto: Salvador Cordaro

Que tal esse pão de torresmo diferente no lanche da tarde? Aprenda a fazer essa massa super fácil de pão, recheada com um torresmo frito e empanado. Essa receita transforma sua hora do lanche, numa hora bem feliz…

Rosca de tomate e muçarela de búfala

Rosca de tomate e muçarela de búfala Foto: Panificadora Ceci

Falamos em pão caseiro de tomate seco e muçarela de búfala e logo nos vem à cabeça um delicioso pão de padaria, não é mesmo? Essa massa de pão caseiro é bem fácil de ser feita e pode ser degustada tanto no lanche da tarde como na hora do jantar. Vamos ver o passo a passo?