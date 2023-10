Ator da Globo é chef em projeto gastronômico na Bahia; conheça o ‘Culinária Musical’

Prestes a completar 60 anos, Jorge Washington mostra que tem outros talentos além de atuar. Há seis anos, o ator baiano, que integra o elenco do filme ‘ Paí, Ó, cuida do projeto ‘Culinária Musical’, em Salvador (BA), onde mistura manifestações artísticas com um cardápio variado.

O projeto é realizado na Casa do Benin, museu de cultura africana localizado no centro histórico da capital baiana. No local, ele é o ‘afrochefe’ responsável pelo preparo dos pratos.

O espaço recebe clientes interessados no cardápio assinado pelo ator uma vez por mês. Entre os ingredientes há muitos itens da culinária local, como carne de fumeiro, banana-da-terra, mamão verde, bofe e maxixe.

Os frequentadores ainda podem encontrar performances poéticas e apresentações teatrais enquanto aproveitam a experiência gastronômica.

Saiba mais sobre o projeto acessando a página no Instagram @culinariamusicalafrochefe.

