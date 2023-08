4 dicas de livros de chefs renomados para quem ama gastronomia

Cozinhar é um ato que pode ser feito por qualquer pessoa, e uma ajuda é sempre bem-vinda na hora de decidir quais ingredientes usar, saber quais utensílios oferecem melhorias na cozinha e até quais receitas fazer para variar o cardápio.

Foi pensando em facilitar suas experiências nessa área que o Paladar reuniu, nesta matéria, sugestões de 4 livros de renomados chefs da gastronomia e cozinheiros que simplesmente amam uma comida bem feita. Aqui, você encontrará indicação dos materiais de Alex Atala, Rodrigo Oliveira, Helena Rizzo, Rodrigo Hilbert, entre outros. Veja a seguir:

Comida nada básica - Alimentar com cultura faz bem

O livro é um compilado de receitas dos chefs Thiago Castanho, Mara Salles, Henrique Fogaça, Raul Lemos, Helena Rizzo, entre outros, que utilizam ingredientes comuns à cesta básica para preparar refeições deliciosas. O livro está disponível em formato digital e é 100% gratuito, basta baixar o PDF através do link https://www.comidanadabasica.com.br/.

Livro Cozinha nada básica, por Henrique Fogaça, Helena Rizzo e outros. Foto: Reprodução: Cozinha nada básica

Mocotó - O pai, o filho e o restaurante

Nesse livro, o chef Rodrigo Oliveira conta a história do aclamado Mocotó, um restaurante que passou de pai para filho e hoje é um dos mais conceituados do Brasil, e ainda apresenta 111 receitas clássicas que fazem parte do menu do estabelecimento. A obra está disponível na Amazon por R$ 104,99 na versão física, e a versão digital é gratuita para assinantes do Kindle Unlimited.

Livro de Rodrigo Oliveira Foto: Reprodução

As deliciosas receitas do Tempero de Família

O livro contém 49 receitas de Rodrigo Hilbert, apresentador do programa Tempero de Família, famoso por mesclar simplicidade e excelência no preparo dos pratos. Em versão física, a obra custa R$ 89; já em versão digital, R$ 19,90, na Amazon.

Livro de Rodrigo Hilbert Foto: Reprodução

Mandioca: Manihot utilissima Pohl

A obra do chef Alex Atala não apenas traz receitas com mandioca que são servidas em seu restaurante, o D.O.M., como também ilustrações e materiais históricos como registros únicos de comunidades de Norte a Sul do Brasil onde a raiz é abundante, reforçando a importância da mulher no cultivo. O livro está disponível em edição de luxo na Amazon por R$ 167,20, e em versão digital por R$ 73,15.