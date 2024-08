Especialistas testam 15 marcas de bacon e elegem o melhor do mercado

O bacon é um ingrediente versátil que se tornou queridinho na culinária por adicionar ainda mais suculência em receitas. Um bacon de qualidade deve apresentar untuosidade, equilíbrio entre sal e especiarias e aroma defumado. No entanto, será que todas as marcas disponíveis aos consumidores oferecem produtos com essas características?

Para responder essa pergunta, o Paladar convidou especialistas no assunto e selecionou 15 marcas do mercado para serem criteriosamente avaliadas, às cegas, quanto ao aroma, sabor, textura e aparência.

O bacon de cada marca foi separado, fatiado e as peças, identificadas apenas por números, passaram por diferentes métodos de cocção, com o intuito de analisar seus resultados. Elas foram assadas na AirFryer, feitas no micro-ondas e grelhadas na frigideira.

Teste de Bacon com quinze marcas do mercado. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz

Melhor marca de bacon do mercado

Ao final da degustação às cegas, a Jais Hand Made se destacou como a melhor marca de bacon do mercado e recebeu o Selo Paladar, que comprova a qualidade de produtos conforme a opinião de especialistas.

O bacon dessa marca apresentou um sabor equilibrado, com um toque especial de defumação, além de proporção adequada entre carne e gordura. Ele é composto por açúcar mascavo, especiarias e panceta suína.

O bacon da Jais Handmade: eleito o melhor do teste às cegas Foto: Tiago Queiroz/ Estadão

Além da Jais Hand Made, a F.A conquistou o segundo lugar no pódio, principalmente pelo sabor equilibrado, com sal em uma proporção agradável e a notável presença de cravo-da-índia. Em terceiro lugar, a Seara Gourmet apresentou bom sabor de defumação. Veja todas as marcas avaliadas aqui.

Como é feito o bacon?

Para criar o bacon, primeiro esse corte suíno é misturado ao sal e outra substâncias para conservação, em um processo chamado de salga seca, que dura em torno de 10 dias - mas algumas indústrias costumam acelerar esse procedimento.

Após esse período, a salga do bacon é retirada e a peça deve passar pela etapa de defumação, que pode ocorrer com fumaça de madeira ou fumaça líquida de qualidade. Entenda aqui mais detalhes do assunto.