Barbie: loja de Donuts lança 5 novos sabores inspirados na boneca

Foto: Imagem: reprodução do instagram @thegoodcopdonut

A franquia The Good Cop Donuts, especializada em donut americano, irá lançar uma parceria com a boneca Barbie. Em edição limitada, com cinco novos sabores, os donuts estão disponíveis desde a última segunda-feira (17) de julho em todas as unidades da rede e são criados pela chef Lara Carolina.

Os produtos que são inspirados no live-action da boneca que chega aos cinemas brasileiros no dia 20 de julho, a loja entrega cinco sabores: Barbie Disco, com cobertura de fondant pinnk e granulado rosa; Barbie Pool Party, feito com ganache de chocolate e tutti frutti; Barbie Tropical, recheado com limão e coberto por chocolate branco tingido de pink; Barbie Core, com um formato de coração, recheado com brigadeiro de ninho e geleia de morango; e o Barbie Dream, prensado e recheado com creme sensação.

Os produtos estão disponíveis para venda individual, com valores que variam entre R$12,90 a R$22,90. Ou, caixa composta pelos cinco donuts, no valor de R$60,00. A venda, porém, é limitada, os produtos estarão disponíveis pelo prazo de um mês.