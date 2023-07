Filme Barbie: gastronomia de Cuiabá traz comidas rosas inspiradas na boneca

O filme da Barbie ainda não foi lançado, mas já é um grande sucesso em todo o mundo. O longa estreia na próxima quinta-feira (20) em diversos os cinemas brasileiros. Muitos restaurantes estão aproveitando a onda do rosa para se destacar. Em Cuiabá, no Mato Grosso, os restaurantes têm apostado em pratos inspirados na boneca.

Segundo portal Entretê, na Hamburgueria La Brasa Burger, localizada no centro de Cuiabá, além dos lanches, batata fritas e milk shakes temáticos, os clientes encontrarão um ambiente decorado com bonecas e playlists inspiradas no universo rosa.





A lanchonete La Brasa Burger apresenta um combo com a temática da Barbie, composto por batata, hamburguer e milk shake. Foto: Reprodução Instagram @labrasaburger.cuiaba

A doceria Água na Boca, também decidiu inovar, e para acompanhar a onda do filme, preparou um bombom recheado com morango e brigadeiro branco. Além disso, o local também tem feito muitos bolos com a temática da Barbie.

A doceria Água na Boca em Cuiabá lançou o bombom inspirado na Barbie. Foto: Reprodução Instagram @aguanaboca.cuiaba

A franquia Burger King lançou uma linha completa de lanches inspirada na boneca. O Combo BK Barbie é uma caixinha em formato de bolsa rosa e, composto pelo Pink Burger (sanduíche de pão brioche, fatia de queijo sabor cheddar, carne alta, bacon em cubos e molho rosa sabor defumado), Batata, milk-shake com massa sabor baunilha e donut com cobertura de chocolate rosa e branco.

