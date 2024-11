Pode comer batata-doce crua?

A batata-doce é um doa alimentos mais famosos em dietas saudáveis e chega ser vista como milagrosa por ajudar frequentadores de academia a conquistarem músculos. E, acredite, esse tubérculo merece a fama que tem, já que é rico em vários benefícios para a saúde.

Batata-doce pode ser consumida crua?

São muitas as receitas que podem ser feitas com batata-doce, senda a maioria com o ingrediente cozido, mas o que muitos não sabem é que ela pode ser consumida crua também. Neste caso, o ideal é que ela esteja descascada. O miolo pode ser consumido cru em pequenas quantidades, e a sugestão é que isso seja feito em sucos ou ralada na salada. Para saber tudo sobre batata-doce, leia a matéria de Giulia Howard.

Benefícios da batata-doce

Ao Paladar, a nutricionista clínica e funcional Andrea Ferrara explicou que o tubérculo é rico em carboidratos, fibras, vitamina C, vitamina A, vitaminas B6 e B9, potássio, cálcio, magnésio, ferro, zinco e compostos antioxidantes.

Além disso, entre os benefícios da batata-doce estão os carboidratos que possuem baixo índice glicêmico, o que ajuda a promover liberação de energia de forma gradual, dando saciedade e sendo uma ótima opção para manter níveis de energia estáveis, evitando picos de glicose no sangue. Assim, ela é a opção perfeita para aqueles que buscam a absorção lenta de carboidratos e reposição de glicogênio muscular.

Receitas com batata doce

Suco de batata-doce com gengibre

Suco de batata-doce com gengibre Foto: Andrea Ferrara/Divulgação

Essa receita fácil e rápida de suco saudável leva batata-doce crua e gengibre, criando uma bebida gostosa e boa para incluir na dieta. Veja a receita completa.

Sorvete de batata-doce com chocolate 70% cacau

Sorvete de batata-doce com chocolate 70% cacau Foto: Andrea Ferrara/Divulgação

Perfeito para dias de calor, esse sorvete vegano é simples de preparar e ideal para inovar na hora da sobremesa. Veja a receita completa.

Chips de batata doce na Airfryer

Chips de batata-doce Foto: Giulia Cucio

Existem algumas maneiras de fazer batata-doce na AirFryer, e uma receita que nunca falha, especialmente para quem ama um lanche saudável, é a de chips de batata-doce. Veja a receita completa.