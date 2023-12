Batata gratinada: aprenda receita fácil para reproduzir na ceia de Ano Novo

Para inovar e complementar a sua ceia de Ano Novo, separamos uma receita de batata gratinada provada e aprovada pelo Paladar. Com apenas 6 orientações, você vai chegar em um resultado que rende uma porção para a família.

Com a ajuda da chef Bru Calderon, as instruções com o nível de dificuldade considerado fácil vão entregar um sabor de qualidade que derretem na boca por meio dos ingredientes como o creme de leite e parmesão.

Você pode conferir o passo a passo aqui, acompanhar outros truques e ainda contar com a Airfryer para dourar o queijo. Se você quer trocar sua fritadeira elétrica ou ainda não tem uma, aposte nas indicações de especialistas descritas pelo Estadão Recomenda.