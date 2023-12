Aprenda a combinar espumantes com o menu da ceia de Ano Novo

Chegamos àquela semana festiva entre as celebrações do Natal e do Ano Novo, com muitas comidas e sobremesas especiais como pernil, farofas, peru, saladas em geral, pavê, pudim, sorvete e outras delícias. As bebidas também são parte importante da ocasião, por isso, pensar em uma boa seleção é importante.

Para auxiliar nas escolhas, as marcas Casa Madeira e Casa Valduga separaram algumas sugestões de espumantes e pratos para compor um cardápio harmonizado.

Para a entrada, a sugestão é canapés de cream cheese com Geleia Gourmet de Pimenta, feita com pimenta dedo-de-moça. O sabor suave do queijo e a picância da geleia são a combinação perfeita para o espumante Casa Valduga Premivm Brut Rosé, que tem um toque de refrescância e cremosidade.

Já para o prato principal, a sugestão é um chester assado com uma crosta de queijo montanhês, azeite, ervas e farinha panko gratinada, harmonizando com o Casa Valduga 130 Blanc de Blanc, que, além de cremoso, possui notas amanteigadas e frutadas.

O espumante Casa Valduga Premivm Extra Brut, que tem um toque mais seco, entra para acompanhar um purê de lentilha cremoso com pernil assado e arroz à grega.

Por fim, na hora da sobremesa, a sugestão é uma panacotta com Geleia Tradicional de Frutas Vermelhas, feito com framboesas, amoras e morangos, para harmonizar com o Casa Valduga Naturelle Moscatel Rosé.