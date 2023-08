Como deixar a batata frita crocante

A batata frita perfeita é frita em dois tempos. Foto: Gabriela Biló/Estadão

Batata fritas macias envoltas por uma casca crocante e dourada como as que vendem em restaurantes e hamburguerias podem muito bem ser feitas de forma fácil em casa usando os utensílios corretos e alguns truques, garantindo um resultado saboroso sem excesso de óleo.

Quem compartilha as dicas da batata frita perfeita é o chef Maurício Lopes, professor de habilidades básicas de cozinha na Universidade Anhembi Morumbi. Para ele, o segredo está na fritura em duas etapas. A primeira é responsável por pré-cozinhar a batata com um choque térmico, e a segunda garante a crocânia. Além disso, deve-se evitar guardanapos e toalhas de papel, pois não absorvem a gordura da batata com a eficiência e a rapidez necessárias.

