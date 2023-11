O McDonald’s está fazendo mudanças. Em 2023, a rede de fast food abandonará suas colheres McFlurry. Isso não significa que iremos nos despedir do tão adorado sorvete. Em vez disso, este utensílio clássico está prestes a ganhar um brilho sustentável nos Estados Unidos.

A decisão de abandonar as colheres faz parte dos esforços de sustentabilidade da empresa. A mudança reduzirá o desperdício de plástico descartável “ao mesmo tempo em que oferece aos clientes o mesmo delicioso McFlurry que eles conhecem e amam”, afirma o McDonald’s.

A troca de colheres faz parte de um objetivo geral de redesenhar produtos para eliminar desperdícios. Parece que essa reforma é boa para o meio ambiente e nos trará uma colher totalmente nova. Mas ainda resta uma pergunta: como será a nova colher do McFlurry?

O novo design é uma colher preta menor e que usa menos plástico. Parece o mesmo utensílio das colheres de sundae. E no lugar dessa alça quadrada, as máquinas de sorvete terão um eixo reutilizável, que será trocado e limpo após a confecção de cada McFlurry.

PUBLICIDADE

Você não verá as novas colheres McFlurry imediatamente. As colheres originais serão gradualmente “eliminadas”, semelhante ao que está acontecendo com as máquinas de refrigerantes do McDonald’s.