BBB 24: conheça o passado de Maycon, o merendeiro da edição

A 24ª edição do Big Brother Brasil começou nesta segunda-feira (8). Os novos confinados da casa já foram apresentados ao público. Entre os 18 selecionados está Maycon Cosmer, que entrou como o segundo da ala ‘pipoca’.

Natural de Santa Catarina, o brother tem 35 anos, é formado em jornalismo e trabalha como merendeiro em uma creche localizada em Balneário Camboriú (SC).

O cozinheiro também já operou como garçon freelancer no restaurante Moinho do Vale, que fica em Blumenau (SC), durante três anos, e seus antigos colegas de trabalho já afirmaram que vão acompanhar sua trajetória no reality show, garantindo a torcida.

Leandro Caramori, proprietário do restaurante Moinho do Vale, revelou um pouco de suas experiências com Maycon durante o período: “Maycon era uma pessoa muito querida, extrovertida, a equipe adorava ele, os clientes e os convidados também [...] Ele tem um carisma muito grande”, disse ao portal O Município Blumenau.