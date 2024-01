Campeão do MasterChef confessa sonho ambicioso

O campeão da 4ª temporada de MasterChef Profissionais, Diego Sacilotto, planeja construir um império gastronômico. A edição do programa que ele participou chegou ao fim em 2022 e desde então o número de restaurantes de Sacilotto quase que dobrou.

“O que fazem em 40 anos de grupo, nós fizemos em um ano e um mês. Dobramos o número de restaurantes. Quando sai [do MasterChef] nós tínhamos cinco, logo veio a La Crosta, que ganhou o prêmio de melhor pizzaria de São Paulo”, disse o chef ao Band.com.br.

Diego ainda contou que há vários projetos em produção. “Temos um argentino em construção e um mega italiano com escola de cozinha, além da segunda unidade da La Crosta e uma confeitaria. Tudo isso com uma cozinha central e a fazenda que segue firme e forte”, afirmou.

Sacilotto está à frente do grupo Grupo Mozzafiato, que agora conta com dez restaurantes. Segundo ele, até o meio do ano a ideia é abrir todos os novos estabelecimentos que estão em construção e ampliar o número de negócios.