Após 10 anos de programa, veja antes e depois do elenco principal de MasterChef

O Instagram oficial do MasterChef Brasil está promovendo o ‘especial 10 anos’ do programa, ressaltando a presença marcante dos jurados Érick Jacquin e Henrique Fogaça, além da apresentadora Ana Paula Padrão.

Os três ajudaram a formar a história das edições participando desde a primeira temporada em 2014, como confirma o portal Band. Fogaça, na verdade, fez uma pausa de curto período, mas já está de volta ao elenco principal do programa.

Veja o antes e depois dos jurados mais antigos do MasterChef, Jacquin e Fogaça, e da apresentadora, Ana Paula Padrão, que seguem firmes no MasterChef, relembrando o primeiríssimo episódio do reality culinário.

Ainda nesse contexto, a página do programa no Instagram também relembrou “looks icônicos” dos chefs das temporadas atuais e relembrou que as inscrições estão abertas para a nova temporada. Será que mudaram muito?

PUBLICIDADE

Nesse ‘especial 10 anos’, o Youtube do MasterChef repassa todas as terças-feiras os episódios da primeira temporada do programa, até que seja oficializada a data do MasterChef Amadores deste ano, de 2024.