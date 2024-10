Conheça a bebida coreana que faz mais sucesso que a cerveja

A cerveja é muito popular no Brasil, mas o cenário é diferente em outros países. Na Coreia, por exemplo, existem outras bebidas alcoólicas que predominam, como o soju. Essa bebida coreana é mais popular que a cerveja no país, e seu consumo está crescendo não somente no mercado nacional, mas também internacional.

Essas informações do Instituto Coreano de Promoção de Alimentos foram divulgadas em uma pesquisa. Segundo o portal The Drinks Business, o interesse de consumidores internacionais pelo soju é explicado especialmente por conta do sabor.

Outros consumidores também tiveram curiosidade em experimentar a bebida porque ela aparece em filmes coreanos, enquanto há quem prove por recomendação. Vale entender mais sobre essa bebida. Confira algumas informações abaixo:

O que é o soju coreano?

O soju coreano é uma bebida destilada, tradicionalmente elaborada nas fábricas da Coreia. Ele é feito a partir de grãos, teor alcoólico elevado e pode incluir a presença de outros ingredientes, como frutas variadas.

Para além do país de origem, a ampliação das diferentes versões da bebida no mercado se deve ao fato de que seu consumo está cada vez mais frequente também entre os consumidores internacionais.

Que gosto tem o soju?

Uma das características mais marcantes do soju, que reflete no paladar, é o teor alcoólico que, geralmente, é elevado, revelando uma bebida forte e, ao mesmo tempo, ‘limpa’ em cada gole. No entanto, vale lembrar que dá para encontrar o soju com diferentes sabores e intensidades.

Como se bebe soju?

Embora tenha um sabor seja forte, o soju geralmente é consumido puro, mas não deixa de estar acompanhado de alguma refeição, o que mostra similaridade com outros tipos de bebida, como a cerveja.

