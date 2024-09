Como é feito o churrasco na Coreia do Sul? Descubra as características principais e onde comer

O churrasco é um dos pratos mais aclamados do mundo e cada país tem o seu estilo de assar a carne. Na Coreia do Sul, por exemplo, o churrasco é feito diretamente na mesa, com as próprias pessoas preparando suas refeições, inclusive em restaurantes.

Nos últimos anos, o churrasco coreano ganhou destaque por suas grelhas e pelos molhos e temperos apimentados, que dão personalidade única às carnes e vegetais. Descubra mais estilos de churrasco na matéria de Matheus Prado.

Como é feito churrasco na Coreia do Sul?

Como mencionado, o churrasco coreano é preparado em mesas com um vão central, onde há uma grelha de ferro e um cesto de carvão em brasa. Os próprios clientes grelham as carnes, e exaustores instalados nas mesas evitam que os frequentadores saiam com cheiro de fumaça.

Entre os principais cortes estão contra-filé marinado no molho de soja (bulgogi), pancetta, costela bovina, magret de pato. Já para os acompanhamentos são comuns Kimchi, brotos de soja, arroz, salada de folhas, batatas assadas, berinjela, shimeji, cebola.

Uma forma comum de comer a carne à moda coreana é fazer um enroladinho com uma folha de alface, arroz e condimentos.

Receitas populares

Entre as receitas mais populares no churrasco coreano estão o bibimbap, que consiste em um arroz com vegetais e gochujang (pasta de pimenta coreana), além do bulgogi, em que finas fatias de carne marinadas são grelhadas em uma chapa à mesa.

Melhores restaurantes de churrasco coreano em São Paulo

Por conta da comunidade que vive em São Paulo, é possível encontrar diversos restaurantes coreanos na capital paulista. De casas familiares no Bom Retiro a endereços mais sofisticados, a cidade oferece uma variedade de estabelecimentos. Para saber mais sobre os restaurantes, leia a matéria de Matheus Mans. Confira três sugestões a seguir:

Bicol

Entre a Liberdade e a Aclimação está o Bicol, um dos restaurantes coreanos mais conhecidos de São Paulo. Ele apresenta aos clientes o tradicional churrasco coreano, com a carne chegando crua na mesa. Quem pediu o prato é que coloca as porções na grelha que fica no centro da mesa. No cardápio, há desde cortes de wagyu até a deliciosa panceta de porco duroc em fatia fina salteada com legumes sortidos ao molho de pimenta caseiro, finalizada com folha de gergelim. A casa também dispõe de sopas, frutos do mar e macarrão gelado.

Re Un De

Também na Aclimação, o Re Un De é um dos estabelecimentos mais tradicionais da região. Comandado por uma família de coreanos, o local se destaca pelos churrascos coreanos na mesa em um ambiente espaçoso e que conta com salas individuais para quem quiser fazer uma reunião privativa com a família ou com amigos. Entre as recomendações estão o tradicional bulgogui (churrasco coreano) com bibimbap para acompanhar (mexido de arroz com legumes).

New Shin La Kwan

Esse restaurante também tem como foco apresentar ao cliente o verdadeiro churrasco preparado na Coreia do Sul. O grande destaque do cardápio é o braseiro a carvão, em que é colocada uma chapa de ferro fundido, que dá um caramelizado especial às carnes e outras proteínas que grelhadas. São boas opções para levar a brasa o samgyeopsal sogum-gui, pancetta com shimeji, cebola e molho de gergelim temperado, além do acopanhamento - duas porções de arroz, seis banchan e sala