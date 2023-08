Os restaurantes Beefbar, Così e La Serena anunciaram a chegada de novos cardápios em suas casas. Com assinaturas de chefs renomados, pratos que buscam trazer um toque moderno e a combinação elementos da gastronomia italiana e mundial, os novos menus prometem inovar.

Beefbar São Paulo

O Beefbar São Paulo, localizado nos arredores da Avenida Paulista, apresenta a proposta de servir as mesmas receitas das unidades do restaurante no hotel Cala di Volpe na Sardenha, Dubai e no hotel Four Seasons em Atenas. Assinado pelo chef, Diego Porto, o menu conta com opções mais leves e frescas, como o Stracciatella Fattoush (R$44), que leva stracciatella, alface romana, tomate e pepino acompanhados de pão pita, além de pratos mais encorpados e de sabor mais intenso, como o corte uruguaio Skirt Steak (R$78) e o Vitelo Cordon Bleu (R$120) que é um paillard de vitelo empanado acompanhado de salsa de trufas, queijo suíço e chorizo curado.

Entre os destaques, a nova Amatriciana (R$98) da casa leva a carne nobre Wagyu Kagoshima A5, que está entre os cortes mais renomados do mundo. A renovação chega após um período de aprimoramento de técnicas de Diego Porto ao lado do head chef Thierry Paludetto na sede mundial do restaurante em Mônaco.

Endereço: Rua Barão de Capanema, 320 - Cerqueira César

Tel. (11) 2386-1918.

Horário de funcionamento: 12h à 01h. Quinta-feira não abre para almoço.

Rolha de vinho: R$120.

Instagram: @beefbar_saopaulo

Così

O restaurante, comandado pelo chef Renato Carioni, apresenta novidades em seu menu da unidade nos Jardins. Na seção das entradas, a nova adição é a porção de seis Crab Cakes (R$66), um bolinho de siri servido com maionese de açafrão.

Entre as massas, há três adições: o Ditaline com creme de cenoura, fondata de tallegio e avelãs tostadas (R$89), o Casarecce ao molho pomodoro e com straciatella (R$89) e o Spaghettoni ao ragu de cordeiro (R$93). O risoto de pistache com crudos de vieiras e ovas de mujol (R$142) complementa as opções como uma alternativa mais sofisticada.

Endereço: Rua Haddock Lobo 1589 - Cerqueira César

Tel. (11) 3061-9543

Horário de funcionamento: das 12h às 23h de domingo a quinta, das 12h às 00h às sextas e sábados.

Instagram: @restaurantecosi

La Serena

Situado no shopping JK Iguatemi, o restaurante também recebeu algumas adições em seu menu: a Marinata di Polpo com azeitonas sicilianas, tomate tostado e aliche-foto (R$72), o Carpaccio Atum Alla Cipriani servido com azeite defumado, ovas de mujol e aliche (R$74), o Crudo de Robalo com stracciatella, salsa de framboesa e raspas de limão siciliano (R$72) e Polvo e Vieira com coulis de ervas, emulsão de manga e ovas e ikura (R$72) são alguns dos novos pratos que apostam em ingredientes crus no chamado “Bar de Crudos” da casa. Além disso, a salada de avocado com stracciatella (R$78) também está entre as novidades no menu de antepastos.

Entre os destaques das opções de massa, o Spaghetti Camarões leva o crustáceo acompanhado de molho bisque e espaguete fresco (R$176). Há também novidades na carta de vinhos, com o rótulo siciliano Borgo Salene Nero D’Avola (R$165).

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia.

Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 15h30, das 19h às 23h, e de quinta a domingo das 12h às 23h.

Tel. (11) 3152-6204

Rolha de vinho: R$120,00.

Instagram: @laserena_sp