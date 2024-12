O brócolis faz parte dos vegetais conhecidos como crucíferos, que apresentam diversos benefícios à saúde por serem ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes. Além disso, pesquisadores chineses descobriram recentemente que o grupo age contra o câncer, como mostra a matéria de Regina Célia Pereira, na editoria de Saúde do Estadão.

Benefícios do brócolis e outros crucíferos

Um cardápio com boa oferta dessas hortaliças fornece substâncias protetoras para o corpo, a começar pelas fibras, que contribuem para o trânsito intestinal e favorecem a microbiota. Esses vegetais também contam com carotenoides, que têm ação antioxidante, ou seja, que blindam as células de danos causados pelo excesso de radicais livres.

Os crucíferos ainda apresentam vitaminas, sobretudo o ácido fólico, integrante do complexo B, e a vitamina C, além de minerais, como o potássio e o magnésio.

Para fechar, esses vegetais acumulam compostos sulfurosos, caso dos glucosinolatos. Pela ação de enzimas no nosso organismo, eles transformam-se em isotiocianatos, com destaque para o sulforafano, um dos elementos com maior potencial anticâncer.

Tipos de brócolis

Existem dois tipos de brócolis, o de cabeça única, chamado ninja, e o ramoso, também conhecido como caipira. Eles estão entre os maiores fornecedores de compostos sulfurosos, precursores do sulforafano.

Para aproveitar toda essa riqueza, a recomendação é prepará-los no vapor. Os duas opções do vegetal ficam perfeitas em saladas, sopas, pratos de massa e ainda em receitas asiáticas.

Receitas com brócolis

Seja para uma refeição prática ou um prato mais elaborado, o brócolis é um ingrediente versátil que traz sabor e nutrientes para o dia a dia. Confira opções deliciosas e fáceis de preparar!

Salada com brócolis

Salada de brócolis Foto: Foto: Edvânia Soares/Divulgação

Essa receita simples de brócolis é diferente das tradicionais e ganha um toque especial com amêndoas, maçã e molho de iogurte. Veja a receita completa.

Arroz de brócolis

Arroz de brócolis Foto: Brian Yarvin/ Adobe Stock

Para variar o tradicional arroz branco, você pode incluir brócolis, que darão mais sabor, cor e aroma para o seu prato. Veja a receita completa.

Lasanha de brócolis

Lasanha de brócolis Foto: Divulgação Mesa III

A lasanha verde com brócolis e espinafre é perfeita para um almoço ou jantar nutritivo. Os legumes são combinados com camadas de queijo, massa, molho bechamel e molho de tomate. Veja a receita completa.