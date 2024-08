De cor esverdeada e semelhante a uma ‘’mini árvore’', o brócolis é um dos vegetais mais conhecidos da culinária brasileira. O que se destaca é a versatilidade do ingrediente: pode estar no meio de uma pizza, entre os ingredientes de um arroz e dar um toque especial a uma lasanha. Embora ele possa ser assado nessas receitas, fazer brócolis na AirFryer preserva seus benefícios. Você sabia?

Composição do brócolis

Primeiro, é fundamental entender que o brócolis é rico em fósforo, cálcio, ácido fólico, vitaminas C, A e E, além de um composto potente chamado sulforafano. De acordo com informações da matéria de Layla Shasta ao Estadão, na editoria Saúde, em conjunto, esses compostos podem auxiliar as funções cerebrais.

E por que na AirFryer?

Cozinhar o brócolis em água, como geralmente é feito, pode fazer com que seus compostos sejam reduzidos, diferente de quando ele é feito na AirFryer, em que sua composição benéfica é preservada. Fazer o brócolis na AirFryer é uma excelente opção para incluir o vegetal em uma alimentação equilibrada aliada a um estilo de vida saudável.

PUBLICIDADE

Qual a melhor AirFryer do mercado?

Um teste promovido pelo Paladar, que contou com a opinião de jurados especializados no assunto, avaliou as oito marcas de AirFryer levando em consideração critérios como potência, capacidade do cesto e tipo de tecnologia para eleger a de maior qualidade do mercado. Veja a classificação completa.

Testes Air Fryer - Fotos Leo Souza Estadão - @leosouza18.jpg Foto: @leosouza

Salada de brócolis

Cozinhar o brócolis ainda é uma alternativa, mas você pode substituir esse processo colocando o vegetal na AirFryer para que fique cozido e firme, já que fazer brócolis na AirFryer preserva seus benefícios. Essa salada de brócolis ensinada pela nutricionista Andrea Ferrar possui outros ingredientes que adicionam ainda mais sabor ao prato, incluindo um delicioso molho cítrico. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE