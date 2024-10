Brócolis: como preparar para aproveitar melhor os nutrientes? Veja 3 receitas

O brócolis é um vegetal de cor verde escura muito popular na mesa dos brasileiros e que apresenta muitos benefícios para a saúde. No entanto, é preciso tomar cuidado na hora de prepará-lo para não perder as vitaminas e minerais do alimento.

No brócolis, está presente uma enzima ativa, chamada mirosinase, que é liberada quando você mastiga e digere. Essa enzima é responsável por ativar o sulforafano do brócolis, que combate toxinas e radicais livres no organismo. Mas, se você cozinhar o alimento por muito tempo, corre o risco de perder bastante mirosinase.

Além disso, outro motivo pelo qual ferver o brócolis não é a primeira escolha dos especialistas é que algumas das vitaminas solúveis em água, como a vitamina C, podem se perder durante o processo de fervura, como mostra a editoria de Saúde do Estadão.

Melhor forma de fazer brócolis

Diante dessas questões, cozinhar brócolis na água, como geralmente é feito, pode ser uma escolha ruim e fazer com que os compostos sejam reduzidos. Uma boa saída para isso é preparar o brócolis de diferentes formas, como no forno ou na AirFryer. Além de garantir os nutrientes, esse tipo de preparo vai deixar o vegetal mais crocante e saboroso. Confira aqui.

Benefícios do brócolis

Por ser rico em vitamina K, o brócolis é capaz de ajudar o corpo a regular a circulação sanguínea e a coagulação, além de beneficiar os ossos, já que a vitamina desempenha um papel importante na ativação de várias das proteínas que formam os ossos e os mantêm fortes.

Uma xícara de brócolis cru picado tem cerca de 93 microgramas de vitamina K. Essa xícara de brócolis também contém uma boa quantidade (288 miligramas) de potássio, mineral que pode ajudar a baixar a pressão alta.

A vitamina C é outro ponto de destaque do vegetal - o nutriente ajuda na mineralização óssea, que impede que os ossos se tornem frágeis, em parte, estimulando a produção de colágeno. Uma xícara de brócolis cru contém praticamente a mesma quantidade de vitamina C encontrada em uma xícara de laranja.

O brócolis ainda é rico em fibras, que podem ajudar a diminuir os níveis de colesterol ruim e o risco de doença arterial coronariana.

Como utilizar o brócolis em receitas?

Brócolis tostado

Brócolis tostados com molho de amendoim Foto: Gui Galembeck/ Restaurante Chou

O brócolis tostado realça o sabor do vegetal e ajuda a assegurar os nutrientes. Grelhado na chapa, fica levemente crocante, enquanto o molho de amendoim com pimenta coreana traz um toque picante. Veja a receita completa.

Salada de brócolis

Salada de brócolis Foto: Foto: Edvânia Soares/Divulgação

Uma salada diferente e saudável com brócolis, essa receita combina o vegetal com amêndoa, maçã e iogurte. A mistura fica deliciosa e cumpre o que promete. Veja a receita completa.

Pizza de brócolis

Pizza de brócolis Foto: Foto: Edvânia Soares/Divulgação

Que tal uma pizza saudável? Essa receita fácil e prática tem massa de brócolis e é perfeita para aqueles dias em que você quer saborear uma comida gostosa, mas sem sair da dieta. Veja a receita completa.