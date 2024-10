Brócolis é rico em vitamina K: o que isso significa? Veja 3 receitas

Um dos vegetais mais conhecidos e consumidos, o brócolis merece a fama de ingrediente saudável. Riquíssimo em nutrientes, ele carrega muitos benefícios para a saúde, além de poder compor várias receitas. Um dos componentes de maior destaque no alimento é a vitamina K, que pode ser considerada “ouro”, já que muitos de seus benefícios são essenciais para um organismo saudável.

Benefícios do brócolis

Por ser rico em vitamina K, o brócolis é capaz de ajudar o corpo a regular a circulação sanguínea e a coagulação, além de beneficiar os ossos, já que a vitamina desempenha um papel importante na ativação de várias das proteínas que formam os ossos e os mantêm fortes.

Uma xícara de brócolis cru picado tem cerca de 93 microgramas de vitamina K. Essa xícara de brócolis também contém uma boa quantidade (288 miligramas) de potássio, mineral que pode ajudar a baixar a pressão alta.

A vitamina C é outro ponto de destaque do vegetal - o nutriente ajuda na mineralização óssea, que impede que os ossos se tornem frágeis, em parte, estimulando a produção de colágeno. Uma xícara de brócolis cru contém praticamente a mesma quantidade de vitamina C encontrada em uma xícara de laranja.

PUBLICIDADE

O brócolis ainda é rico em fibras, que podem ajudar a diminuir os níveis de colesterol ruim e o risco de doença arterial coronariana, como mostra a matéria publicada pela editoria de Saúde do Estadão.

Qual a melhor forma de fazer brócolis?

Cozinhar o brócolis em água, como geralmente é feito, pode fazer com que seus compostos sejam reduzidos, diferente de quando ele é feito na AirFryer, em que sua composição benéfica é preservada. Assim, fazer o brócolis na AirFryer ou assado são excelentes opções. Confira aqui.

Receitas com brócolis

Arroz de brócolis

PUBLICIDADE

Arroz de brócolis Foto: Divulgação Casa Porteña

Para variar do tradicional arroz puro, o arroz de brócolis é perfeito. A receita é prática e o brócolis dá uma cor vibrante ao prato. Veja a receita completa.

Lasanha de brócolis

Lasanha de brócolis Foto: Divulgação Mesa III

Essa lasanha verde feita brócolis e espinafre é uma delícia. Os vegetais são combinados com camadas de queijo, massa, molho bechamel e molho de tomate. Veja a receita completa.

PUBLICIDADE

Brócolis tostado

Brócolis tostados com molho de amendoim Foto: Gui Galembeck/ Restaurante Chou

O brócolis tostado realça seu sabor e garante ainda mais nutrientes. Grelhado na chapa, ele fica levemente crocante, enquanto o molho de amendoim com pimenta coreana traz um toque picante. Veja a receita completa.