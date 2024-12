A couve-flor é um vegetal muito consumido no Brasil e um dos mais nutritivos, podendo agir até mesmo contra doenças como câncer. Isso ocorre porque ela faz parte do grupo dos crucíferos, hortaliças ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes.

A descoberta é de pesquisadores chineses, que elencaram efeitos protetores contra tumores gástricos, de pulmão, de mama, de próstata, entre outros, conforme matéria publicada por Regina Célia Pereira, na editoria de Saúde do Estadão.

Benefícios da couve- flor

Assim como outros vegetais crucíferos, a couve-flor fornece uma porção de substâncias protetoras para o corpo. Entre elas estão as fibras, que atuam em prol do trânsito intestinal e favorecem a microbiota.

A hortaliça também possui carotenoides, que são conhecidos pela ação antioxidante, protegendo as células de danos causados pelo excesso de radicais livres. O vegetal ainda é riquíssimo em vitaminas, sobretudo o ácido fólico, integrante do complexo B, e a vitamina C, além de minerais, como o potássio e o magnésio.

Como incluir couve-flor na cozinha?

A couve-flor é conhecida principalmente pela famosa receita de couve-flor gratinada, mas ela também pode ser utilizada em outros preparos, como sopas, cremes e saladas. Veja a seguir algumas sugestões de receitas simples.

Couve-flor gratinada com queijo brie

Couve-flor gratinada com queijo brie Foto: Tomas Rangel

A couve-flor gratinada é um clássico nas cozinhas brasileiras. Essa versão com molho branco e brie é ainda melhor, trazendo toda a potência do queijo. Veja a receita completa.

‘Bife’ de couve-flor (couve-flor grelhada)

Couve-flor grelhada Foto: Tomas Rangel

Uma versão de ‘bife’ com couve-flor. As fatias grossas são temperadas, pinceladas com azeite e seladas no fogo alto, antes de irem para o forno. Você também pode assar ela inteira, temperada apenas com azeite, sal e pimenta-do-reino. Veja a receita completa.

Arroz de couve-flor (ou cuscuz de couve-flor)

Arroz de couve-flor (ou cuscuz de couve-flor) Foto: Gabriela Biló/Estadão

Arroz de couve-flor ou cuscuz de couve-flor. Cada um chama como preferir, mas o método de preparo é sempre o mesmo: couve-flor moída e levemente torrada na frigideira. Rende um ótimo acompanhamento ou prato principal. Veja a receita completa.