O melhor jeito de fazer couve-flor na airfryer

A airfryer é a fritadeira elétrica sem óleo favorita dessa geração. Por isso, o que não falta são novas receitas para aproveitar melhor o seu uso a cozinha. Isso porque essa máquina é uma aliada para manter uma alimentação mais saudável, já que não utiliza óleo.

Por esse motivo os vegetais na airfryer, como a couve-flor, cenoura, bócolis, ficam super crocantes e saborosos em poucos minutos. Normalmente, é necessário apenas temperar com azeite, sal e ervas antes de levar ao aparelho. O que é ideal para uma refeição rápida e saudável.

A couve-flor, por exemplo, é uma boa pedida para quem precisa comer um alimento rico em fibras, e potássio e vitamina C. Além disso, ela apresenta minerais, proteínas e antioxidantes, o que pode ajudar de maneira medicinal na eficácia de atividades cerebrais, por exemplo, e também no aprendizado e memória.

Couve-flor crocante na AirFryer

Couve-flor empanada Foto: FomaA/AdobeStock

PUBLICIDADE

Confira duas receitas de couve-flor na airfryer. Nessa primeira opção, esta receita é uma opção para ser acompanhada por iogurte natural e um mix de temperos. Veja o passo a passo completo neste link.

Beignet de couve-flor na airfryer

Beignet de couve-flor preparado pelo chef Marcelo Bergamo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Com apenas 10 ingredientes e um passo a passo rápido, você aprende mais uma receita com couve-flor para se aventurar na cozinha com sua fritadeira sem óleo. Veja a receita completa aqui.

Vamos comprar uma airfryer?

PUBLICIDADE

AirFryer web Foto: Freepik

Não sabe por onde começar? O Paladar testou ao lado de um time de especialistas as melhores marcas de airfryer do mercado. A marca Oster foi a campeça, confira o top 3 e como foi a avaliação neste link.