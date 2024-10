Conheça os benefícios do mel e como incluí-lo na alimentação

O mel é um dos ingredientes naturais mais ricos da culinária e além de compor receitas doces e servir para adoçar pratos na dieta, é um elemento com propriedades medicinais que ajudar a curar resfriados, dentre outros vários benefícios do mel para saúde.

Benefícios do mel

Por muito tempo, os efeitos do mel foram vistos apenas como um mito que passava de geração em geração. No entanto, pesquisas científicas começaram a destacar alguns dos poderes ligados ao alimento. Elas apontam que, entre os ganhos associados ao consumo do mel, está sua capacidade de auxiliar no tratamento da tosse e dor na garganta.

Uma dessas pesquisas, conduzida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, revisou 14 estudos sobre a eficácia do mel contra infecções leves de cunho respiratório. A pesquisa concluiu que o produto feito por abelhas pode ser mais eficaz do que tratamentos populares, como o uso de antibióticos.

O mel apresenta ação anti-inflamatória e imunomoduladora. Isso significa que ele tem a capacidade de melhorar os sintomas comuns, sejam eles causados por infecções virais, como gripes e resfriados, ou por irritação das vias respiratórias, além de ajudar a fortalecer a imunidade, como mostra a matéria de Victória Ribeiro, na editoria de Saúde do Estadão.

Mais que apenas remédio

Apesar de ser um ingrediente medicinal, o mel é muito mais que isso e pode contribuir de outras formas na gastronomia e até mesmo na economia. Ao Paladar, a MBee explicou que o consumo de mel contribui para a preservação das abelhas.

“O Brasil é um dos maiores exportadores de mel do mundo, mas o consumo no País ainda é baixíssimo, porque as pessoas tendem a enxergar o mel como remédio. Quando introduzimos os meles nos restaurantes, principalmente os nativos, abrimos a consciência das pessoas para seu potencial gastronômico e para a existência de mais de 300 espécies de abelhas”, afirmam Márcia e Eugênio Basile, sócios da MBee.

“Quanto mais gente consumir mel, mais apicultores e meliponicultores (criadores de abelhas nativas sem ferrão) vão surgir, preservando, assim, muitas espécies que estão em risco de extinção”.

Abelhas e a gastronomia

A contribuição das abelhas também vai além dos diversos meles, própolis e pólens. A atividade exercida por esses insetos na natureza também está ligada aos frutos que elas geram com a polinização. Diversas plantas precisam de um agente para polinizar suas flores e cerca de 70% dos cultivos agrícolas dependem, em algum grau, da polinização das abelhas.

Como consumir mel?

Para conseguir os efeitos medicinais do mel não tem segredo: uma colher de chá por dia durante o tratamento pode ser o suficiente. Mas, você também pode incluí-lo em receitas, sejam pratos saudáveis ou não. Confira algumas sugestões abaixo:

Bolo de pão de mel

Bolo de pão de mel Foto: Beatriz Bim

Esse bolo une todo de mais gostoso em uma espécie de pão de mel gigante. Ele é bem recheado, muito macio e perfeito para o café da tarde. Veja a receita completa.

Brie empanado no mel

Brie empanado no mel Foto: Rubens Kato

O brie empanado no mel de trufas, servido com deliciosas torradas é a entrada perfeita para um jantar, principalmente por ser uma opção mais chique e delicada. Veja a receita completa.

Mingau de carimã

Mingau de carimã Foto: Neide Rigo|Estadão

Carimã nada mais é que a mandioca, mansa ou brava, fermentada e amolecida. Ela dá origem a vários preparos, como esse mingau, que é servido polvilhado com canela. Você ainda pode aproveitar os benefícios do mel nesse preparo ao substituir o açúcar pelo produto fabricado pelas abelhas. Veja a receita completa.