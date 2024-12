Tilápia vira picolé: conheça os benefícios e sabores dessa novidade

A tilápia, conhecida por sua versatilidade em pratos como ceviche e empanados, agora surpreende como ingrediente principal de um picolé. O produto foi criado pela Brazilian Fishs, do grupo Ambar Amaral, e conquistou o 2º lugar no Seafood Innovation Show, um dos maiores eventos de inovação no setor de pescados.

Chamado de gelafish protein, o picolé combina nutrientes como proteína, colágeno e ômega 3, além de ser oferecido em sabores como pistache, chocolate branco e morango com chocolate meio amargo. Clique aqui e saiba mais sobre essa inovação gastronômica.

Benefícios do “gelafish protein”

O picolé é feito com a proteína da tilápia, combinando 7,8 gramas dessa substância com colágeno e ômega 3 por unidade. A composição é benéfica à saúde, pois o colágeno ajuda na elasticidade da pele e nas articulações, enquanto o ômega 3 é essencial para o bem-estar cardiovascular.

Já a proteína da tilápia, principal ingrediente, ajuda no fortalecimento muscular do organismo. Isso porque a substância é de alta qualidade.

Ceviche de tilápia com rapadura

Enquanto você não experimenta o gelafish protein, que tal aproveitar para matar a vontade de tilápia com uma receita rápida de ceviche? Com alguns ingredientes e um preparo fácil, você pode aproveitar um prato bem saboroso. Veja a receita completa.

Ceviche de tilápia com rapadura Foto: Fabiana Kocubey/Divulgação

Como preparar o peixe perfeito?

Antes de preparar o ceviche, aproveite para ver algumas dicas para preparar o peixe perfeito e deixar seus convidados querendo repetir o prato. Clique aqui e confira.