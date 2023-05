Primeiramente, tempere os filés com sal e grelhe em uma frigideira.

1 . Primeiramente, tempere os filés com sal e grelhe em uma frigideira.

Na mesma frigideira, adicione o suco de limão, as raspas e as ervas finas.

2 . Na mesma frigideira, adicione o suco de limão, as raspas e as ervas finas.