Em São Paulo, as peixarias oferecem diversas opções para quem procura onde comprar peixe fresco, com uma grande variedade de frutos do mar que atendem a diferentes gostos e necessidades. Desde o tradicional Mercado Municipal até serviços modernos de delivery, a cidade garante acesso a peixes frescos e de qualidade. Seja para quem prefere escolher pessoalmente ou receber em casa, as peixarias paulistanas são referência em frescor e diversidade.

Seja você um explorador em busca de peixes recém-pescados ou alguém que preza pela praticidade e conveniência, São Paulo oferece opções de peixarias para todos os perfis. Pensando nisso, o Paladar consultou especialistas no assunto para listar as melhores peixarias da cidade, ajudando a encontrar o lugar ideal para cada estilo de vida.

Entre os especialistas que contribuíram para a seleção dos estabelecimentos estão Morena Leite, do restaurante Capim-Santo, Fábio Lazarini, do Varanda Dinner, Javier Fernandez, do Sapit Restaurante, Fabio Sinbo, do Manduque Massas, Gabriel Marques, do Nonna Rosa, Helena Mil Homens, chef e padeira da St. Chico, e Roberto Satoru, do restaurante Ícone.

Entreposto de Pescados da Ceagesp

Das 52 mil toneladas de pescado que foram negociadas na Ceagesp ao longo do ano 2013, grande parte está representada pelas espécies que você verá a seguir. São as mais comumente consumidas. Mas nem sempre quando você as compra elas estão no auge do frescor e qualidade. Conheça algumas características, procedência e o tempo que cada um desses peixes mantém-se fresco (se devidamente guardado no gelo e inteiro). Foto: Fernando Sciarra/Estadão

O Entreposto de Pescados da Ceagesp é um dos destinos preferidos dos chefs para adquirir peixes frescos. O atacado opera geralmente de madrugada, das 01h às 06h, justamente porque é nesse horário que os peixes recém-chegados. “É um horário um pouco ruim, mas dá para conseguir muita coisa boa e fresca vinda direto do litoral. Se quero algo mais específico, é para lá que vou”, contou o chef Gabriel Marques.

Montoza Pescados

Localizada em Pinheiros, essa peixaria é uma ótima opção para quem deseja explorar uma vasta variedade de frutos do mar. “Eles sempre têm peças bem frescas, além de uma seleção interessante. Eu adoro testar diversas opções na grelha, e há uma ótima oferta de peixes gordos,” comenta o chef Fábio Lazzarini. Além disso, o local também oferece a conveniência de delivery para quem prefere receber os peixes em casa.

Peixaria Nossa Senhora de Fátima

Alexandre dos Santos, dono da peixaria Nossa Senhora de Fátima, no Mercado de Pinheiros Foto: Tiago Queiroz|Estadão

Por fim, também em Pinheiros, a Peixaria Nossa Senhora de Fátima, localizada dentro do Mercado Municipal do bairro, é uma das favoritas do chef Fabio Sinbo. “Eles porcionam do jeito que você precisar, cortam da maneira que você pedir e limpam o camarão exatamente como solicitado,” contou o chef. A chef Helena Mil Homens também elegeu o local como seu preferido, destacando o frescor dos peixes e seu apreço pelo ambiente do estabelecimento.

